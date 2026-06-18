Mantenimiento deja fuera de servicio a cuatro sargaceras de la zona sur

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CHETUMAL.- En medio de la temporada de mayor arribo de sargazo a las costas de Quintana Roo, cuatro embarcaciones destinadas a la contención de la macroalga permanecen fuera de operación debido a trabajos de mantenimiento, informó la Secretaría de Marina (Semar).

El contraalmirante Javier Mendoza Rosales, jefe del Estado Mayor de la XI Zona Naval, explicó que las unidades asignadas a la zona sur del estado se encuentran en el Centro de Reparaciones Navales de Chetumal, donde reciben servicios preventivos y correctivos derivados del desgaste ocasionado por sus actividades diarias.

De acuerdo con el mando naval, los trabajos podrían prolongarse entre 15 y 20 días, aunque en algunos casos el periodo de reparación podría extenderse hasta un mes, dependiendo de las condiciones mecánicas de cada embarcación.

Mendoza Rosales señaló que el mantenimiento forma parte de los procedimientos regulares para garantizar la operatividad y seguridad de las unidades encargadas de las labores de recolección y contención del sargazo.

Mientras tanto, las embarcaciones desplegadas en las zonas de Cancún y Playa del Carmen continúan operando de manera normal para atender la llegada de la macroalga en el norte de la entidad.

La salida temporal de estas unidades ocurre en un contexto de incremento en los recales de sargazo sobre las costas del Caribe mexicano, fenómeno que mantiene bajo monitoreo permanente a especialistas y autoridades.

Los estudios más recientes advierten el desplazamiento de grandes volúmenes de sargazo desde el denominado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, cuya extensión se estima en alrededor de 9 mil kilómetros.

Asimismo, los modelos oceanográficos y meteorológicos prevén que cerca de 3 millones de toneladas de esta macroalga podrían ingresar al Mar Caribe, impactando diversos puntos del litoral quintanarroense.

Actualmente, destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Mahahual, Isla Mujeres y Puerto Morelos registran una presencia considerable de sargazo en sus playas, lo que ha obligado a reforzar las acciones de contención y limpieza en distintos frentes.