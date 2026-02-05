Luisa María Alcalde asegura que con reforma electoral ‘ya no habrá legisladores pluris sin mérito’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no pone en riesgo la democracia, sino los privilegios de quienes han accedido a cargos públicos sin haber ganado el respaldo ciudadano en las urnas.

Señaló que uno de los principales planteamientos de la iniciativa será replantear el modelo de representación proporcional, con el objetivo de que los legisladores plurinominales ya no sean designados únicamente por las cúpulas partidistas.

“Se van a repensar nuevos mecanismos de representación proporcional y se fortalecerá la participación popular”, sostuvo, al asegurar que la sola discusión de una reforma electoral ha generado incomodidad entre críticos y adversarios políticos.

A través de sus redes sociales, Alcalde Luján aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum es una demócrata probada y descartó cualquier retroceso en materia electoral. “En México, la democracia se fortalece”, afirmó.

Indicó que Morena ya trabaja en el diseño de nuevas formas de elección para la representación proporcional y adelantó que existe un acuerdo con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para abrir el debate y avanzar hacia un esquema más plural, participativo y cercano a la ciudadanía.

En un mensaje dirigido a legisladores federales de Morena, señaló que existe consenso en revisar los mecanismos actuales de asignación de diputaciones plurinominales, al considerar que su definición exclusiva por parte de las dirigencias partidistas no fortalece la vida democrática del país.

Añadió que se analizan esquemas que permitan una representación proporcional más democrática y menos dependiente de decisiones unilaterales, así como el fortalecimiento de figuras de participación ciudadana como la revocación de mandato y la consulta popular.

Aunque no detalló los nuevos mecanismos que se propondrán, adelantó que las bancadas de Morena y sus aliados se preparan para recibir en los próximos días la iniciativa de reforma electoral, resultado de las consultas realizadas por la Comisión Presidencial.

Finalmente, criticó que la oposición haya comenzado a descalificar la propuesta, calificándola como “ley Maduro”, sin conocer aún su contenido, y reiteró que existe una ruta de diálogo con el PVEM y el PT para construir una reforma electoral con amplios consensos.