OMS alerta sobre posibles contagios adicionales de hantavirus por crucero MV Hondius

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NUEVA YORK.- El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que podrían registrarse más casos de hantavirus en países a donde llegaron pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, debido al periodo de incubación de la enfermedad. No obstante, reiteró que el riesgo para la salud pública internacional continúa siendo bajo.

La alerta se mantiene luego del brote detectado a bordo del crucero de lujo, donde hasta el momento se han confirmado tres fallecimientos y siete personas diagnosticadas con la enfermedad, quienes permanecen bajo observación médica y tratamiento especializado.

Aunque el hantavirus suele transmitirse a los humanos por contacto con roedores infectados, la variante conocida como “virus Andes”, identificada en Sudamérica, tiene la capacidad excepcional de contagiarse entre personas mediante contacto estrecho y prolongado. Esta cepa puede provocar el denominado Síndrome Pulmonar por Hantavirus, cuya tasa de mortalidad oscila entre 30 y 50 por ciento.

Tras la notificación del brote, la OMS coordinó medidas sanitarias para contener posibles contagios. El pasado fin de semana, el MV Hondius arribó a las Islas Canarias bajo estrictos protocolos de bioseguridad, donde pasajeros y tripulantes fueron trasladados a sus respectivos países para permanecer en aislamiento preventivo durante aproximadamente 42 días.

Además, autoridades sanitarias informaron que Argentina envió 2 mil 500 kits de detección a cinco países ante la posibilidad de que se presenten nuevos contagios relacionados con este brote.

Especialistas recordaron que la principal vía de transmisión del hantavirus es la inhalación de partículas provenientes de orina, heces o saliva de roedores infectados. También puede transmitirse por contacto con superficies contaminadas, alimentos o agua expuestos a estos animales y, en casos poco frecuentes, mediante mordeduras.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe intensa e incluyen fiebre, escalofríos, fatiga severa, dolores musculares, dolor de cabeza y malestares gastrointestinales. El periodo de incubación puede variar desde algunos días hasta ocho semanas después de la exposición al virus.