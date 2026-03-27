Impulsa gobierno del Estado digitalización y homologación de licencias de conducir

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CHETUMAL.- El Modelo Nacional de Homologación del Trámite de la Licencia para Conducir avanza en Quintana Roo con el objetivo de unificar en todo el país los criterios, requisitos y elementos de seguridad de este documento, a fin de evitar falsificaciones y agilizar su emisión.

El director de la Agencia de Transformación Digital del estado, Javier Ayuso Sánchez, informó que se registra un progreso significativo en la implementación del modelo, alineado con las disposiciones del sistema nacional de seguridad. Para ello, ya se han realizado reuniones de trabajo con el Instituto de Movilidad de Quintana Roo, con el fin de coordinar su aplicación en la entidad.

Detalló que esta estrategia busca estandarizar los formatos de las licencias, así como incorporar herramientas tecnológicas como códigos QR que permitan su validación digital en cualquier parte del país, fortaleciendo la seguridad vial y la interoperabilidad entre entidades.

El modelo también contempla la aplicación obligatoria de exámenes teóricos y prácticos, con el propósito de garantizar que todos los conductores cumplan con capacidades básicas, sin importar el estado donde tramiten su licencia. Además, permitirá que los documentos emitidos en una entidad sean reconocidos en todo el territorio nacional.

Otro de los objetivos es alinear las licencias mexicanas con estándares internacionales, lo que facilitaría su reconocimiento en otros países y reforzaría la confiabilidad de este documento oficial.

El funcionario subrayó que esta iniciativa, impulsada a nivel federal, representa un paso hacia la digitalización de los trámites de movilidad y un mayor control del padrón de conductores.

Aunque no existe una fecha límite obligatoria para su adopción, estimó que, debido al avance registrado en distintas entidades, el modelo podría comenzar a aplicarse en Quintana Roo antes de que concluya el primer semestre de 2026.