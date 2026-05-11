Captan a José Ramón López Beltrán en joyería de lujo en Cancún

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CANCÚN.- José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado en una exclusiva joyería ubicada en Cancún, acompañado de su esposa, Caroline Adams.

Las imágenes y videos comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa a la pareja mientras es atendida por personal del establecimiento y revisa distintas piezas exhibidas en los mostradores.

En una de las grabaciones se aprecia a Caroline Adams probándose una joya mientras ambos observan detenidamente los artículos disponibles en la tienda.

No es la primera ocasión en que López Beltrán es visto en establecimientos de lujo. En diciembre de 2025 también fue captado al salir de una tienda de alta gama en Houston, Texas, ciudad donde reside junto a su familia.

En aquel momento, las imágenes difundidas mostraban al hijo del exmandatario portando bolsas de compras aparentemente realizadas en boutiques de marcas internacionales dedicadas a la venta de perfumes, accesorios, zapatos y bolsos de diseñador.