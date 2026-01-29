Capturan a presunto grupo armado tras intento de robo en hotel de Roberto Palazuelos en Tulum

Comparte esta Noticia

TULUM.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en el intento de robo al hotel Diamante K, propiedad del actor y empresario Roberto Palazuelos.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que los detenidos son tres hombres y una mujer, quienes enfrentan cargos por robo en grado de tentativa y lesiones calificadas. De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando un grupo armado ingresó al hotel y amagó a un empleado de seguridad para exigirle las llaves del inmueble.

Según la Fiscalía, ante la negativa del trabajador, los agresores lo golpearon y posteriormente se dieron a la fuga. Tras el reporte del incidente, las autoridades implementaron un operativo apoyado en el análisis de las cámaras de videovigilancia, lo que permitió identificar y ubicar a los presuntos responsables, quienes fueron aprehendidos poco después.

Las cuatro personas quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica dentro del plazo legal correspondiente. La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional.

Roberto Palazuelos confirmó la detención del grupo y reconoció la labor de las autoridades estatales. “El grupo armado que entró al hotel Diamante K esta madrugada fue detenido. Gran trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo”, escribió en sus redes sociales, donde también felicitó al equipo que logró la captura.

El actor precisó que durante el incidente ningún huésped resultó afectado y que el intento de robo estuvo dirigido únicamente contra el personal del hotel. “Nunca hubo un amago ni nada contra huéspedes y turistas; fue solo contra el personal de seguridad del hotel Diamante K”, aclaró en su cuenta de X.