Terminal del Tren Maya en Chetumal entra a revisión ambiental

CHETUMAL.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que desde el 11 de noviembre de 2025 recibió la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la Terminal Multimodal de Carga del Tren Maya en Chetumal, un proyecto cuya inversión se estima en más de 3 mil millones de pesos.

Con la recepción del documento inició el proceso de evaluación ambiental previo al arranque de la obra, el cual se encuentra actualmente en la etapa de integración del expediente y contempla la realización de una consulta pública.

De acuerdo con el estudio presentado por la empresa Tren Maya, S. A. de C. V., el proyecto consiste en la construcción y habilitación de un centro de distribución destinado a la carga y descarga de productos, mercancías y materias primas, así como su resguardo, manejo y transporte ferroviario.

La terminal contará con diversas instalaciones, entre ellas áreas de alojamiento para tripulantes, antena Tetra, despacho de gasolina, zona de lavado, báscula, bodega pública, caminos internos, casetas de acceso vehicular y control ferroviario, cuarto de transformadores, edificio aduanal, estacionamiento, taller de mantenimiento y un espacio destinado a la Guardia Nacional.

El complejo también incluirá oficinas administrativas, patio de maniobras, planta potabilizadora, plataforma intermodal, planta de tratamiento de aguas residuales, reserva territorial, área para residuos peligrosos, talleres especializados, tanques de diésel y gasolina, vialidades de inspección y señalización, entre otras infraestructuras.

La superficie total del proyecto será de 101.46 hectáreas, de las cuales se contempla el desmonte de 47.81 hectáreas de selva mediana para el cambio de uso de suelo. El predio se localiza a aproximadamente dos kilómetros al noroeste de la comunidad de Xul-Ha, de manera paralela a la carretera federal 307 Chetumal–Cancún, a unos 900 metros de esta vía.

Por su ubicación, la terminal se encontrará a 10 kilómetros de Bacalar y a cerca de 20 kilómetros de Chetumal, capital de Quintana Roo.

Aunque la MIA no detalla el monto de inversión, información del Tren Maya señala que la Terminal Multimodal de Chetumal tendrá un costo estimado de 3 mil 99 millones de pesos, cifra inferior a la terminal proyectada en Cancún, cuyo presupuesto asciende a 7 mil 777 millones de pesos.

Según el documento ambiental, la obra se desarrollará en un plazo aproximado de 18 meses y tendrá una vida útil estimada de 50 años, con posibilidad de ampliarse mediante un adecuado programa de mantenimiento.

La construcción de la terminal se justifica por razones económicas, sociales y ambientales, destacando los beneficios en generación de empleos y derrama económica durante la etapa de edificación. En su fase operativa, se prevé una reducción en los tiempos de traslado y en los costos de envío de mercancías, lo que incrementará la competitividad de las empresas locales y facilitará el acceso a mercados nacionales e internacionales, además de impulsar el desarrollo económico regional mediante empleos directos e indirectos.

Con información de Cambio22