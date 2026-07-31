Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado por el CJNG por ‘una provocación’: García Harfuch

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la detención de ‘El R1’, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, permitió establecer como principal línea de investigación que el crimen habría sido ordenado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras considerar que el edil representaba una “provocación” para la organización criminal.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que esta hipótesis surge de las declaraciones de personas detenidas por el caso.

“Es el término al que se refieren ellos, los detenidos. Por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional realizaban detenciones, el alcalde de Uruapan estaba presente y hacía alusiones al grupo criminal”, señaló García Harfuch.

Precisó que el móvil del homicidio continuará definiéndose conforme avancen las investigaciones y, particularmente, con las declaraciones que rinda ‘El R1’ ante las autoridades ministeriales.

El secretario indicó que el detenido presuntamente ordenó y financió el ataque contra Carlos Manzo, ocurrido durante el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, la noche del 1 de noviembre de 2025.

El asesinato del alcalde generó una de las principales crisis de seguridad para el gobierno federal durante 2025 y derivó en la implementación del denominado Plan Michoacán, estrategia que contempla acciones en materia de seguridad y programas sociales para la entidad.

Tras la captura del presunto responsable el día de ayer, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad y afirmó que la detención representa un avance importante en el esclarecimiento del caso.

“Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo. Estoy convencida de que aún hay mucho más por aclarar”, expresó.