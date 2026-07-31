Reino Unido alerta por casos de “diarrea explosiva” tras viaje a Q. Roo

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CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades sanitarias del Reino Unido notificaron al Gobierno de México sobre la detección de casos de ciclosporiasis, conocida como “diarrea explosiva”, en personas que recientemente visitaron Quintana Roo, lo que activó una investigación sanitaria en los establecimientos presuntamente relacionados.

La Secretaría de Salud informó que el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional acordó con las autoridades británicas dar seguimiento a los casos reportados en viajeros con antecedente de estancia en el estado.

Como parte de la respuesta, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Dirección General de Epidemiología realizarán inspecciones inmediatas en los establecimientos señalados para investigar el posible origen de los contagios y fortalecer la vigilancia sanitaria.

La dependencia federal precisó que las acciones se desarrollarán conforme a los protocolos nacionales e internacionales para garantizar la trazabilidad de los análisis y la confiabilidad de los resultados.

La Secretaría de Salud recordó que, desde el pasado 24 de julio, las pruebas realizadas por autoridades de México y Estados Unidos no han detectado la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras analizadas.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado evidencia de contaminación por este microorganismo; sin embargo, las investigaciones continuarán a partir de la alerta emitida por el Reino Unido para determinar el origen de los casos reportados.