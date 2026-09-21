Carnival recorta sus llegadas a Mahahual al convertirse Royal Caribbean en dueña del puerto

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MAHAHUAL.- Carnival Cruise Line comienza a reducir de manera marcada sus escalas en Costa Maya, luego de años de mantener una presencia constante en Mahahual, de acuerdo con los itinerarios disponibles para el último trimestre de 2026 y los primeros meses de 2027.

La disminución coincide con un cambio relevante en la operación del puerto: Royal Caribbean Group concretó en julio de 2025 la adquisición de Costa Maya y terrenos adyacentes en Mahahual. Documentos financieros de la compañía reportan un precio final de 294 millones de dólares.

Hasta septiembre de este año, Carnival todavía mantenía varias llegadas a Mahahual. El Carnival Jubilee arribó el 16 de septiembre, mientras que el Carnival Dream lo hizo un día antes. Sin embargo, la programación cambia de manera considerable a partir de octubre.

Los itinerarios disponibles del Carnival Jubilee muestran que después de septiembre sus recorridos comienzan a privilegiar otros puntos del Caribe y las Bahamas. Para octubre y noviembre aparecen escalas en destinos como Cozumel, Roatán, Nassau y Half Moon Cay, pero ya no Costa Maya.

La presencia de Carnival en Mahahual no desaparece completamente. El Carnival Legend mantiene algunas rutas por el Caribe occidental que incluyen Costa Maya, aunque con una frecuencia considerablemente menor a la que el destino recibió de la naviera durante años.

Para diciembre de 2026, por ejemplo, está programado un recorrido del Carnival Legend desde Tampa que incluye Cozumel, Belice, Roatán y Costa Maya. La propia Carnival mantiene a Costa Maya entre los destinos previstos para algunos viajes del Legend durante su temporada 2026-2027.

La tendencia continúa durante 2027. Los calendarios disponibles muestran al Carnival Legend en Costa Maya el 29 de enero, 5 de marzo y 2 de abril, entre otras escalas programadas, mientras otros itinerarios del mismo barco recorren Cozumel, Gran Caimán, Jamaica, Belice, Roatán y otros destinos sin detenerse en Mahahual.

En contraste, la programación general de Costa Maya para 2027 incluye numerosos arribos de embarcaciones de Royal Caribbean, además de barcos de MSC, Norwegian, Celebrity y otras compañías.

El ajuste de Carnival ocurre después de que Royal Caribbean adquiriera el puerto y los terrenos que originalmente pretendía utilizar para desarrollar Perfect Day Mexico. El proyecto estaba anunciado para abrir en 2027 y convertir Mahahual en el segundo destino de la colección Perfect Day de la compañía.

Ese proyecto, sin embargo, no avanzó en los términos originalmente planteados. En mayo de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que no sería aprobado y que la empresa promovente había presentado formalmente el desistimiento de su procedimiento de evaluación ambiental. La dependencia también rechazó una modificación relacionada con el muelle después de detectar inconsistencias entre los trámites presentados.

Hasta ahora, Carnival no ha atribuido públicamente la reducción de sus escalas a la adquisición del puerto por parte de Royal Caribbean, por lo que no puede establecerse una relación causal entre ambas circunstancias. Los itinerarios publicados sí muestran, no obstante, una disminución de la presencia de sus embarcaciones en Costa Maya frente a la frecuencia observada hasta septiembre de 2026.

La reducción es relevante para Mahahual debido a la dependencia que mantiene buena parte de su actividad turística del flujo de cruceristas. Restaurantes, comercios, transportistas, operadores de excursiones, clubes de playa y prestadores de servicios reciben buena parte de sus clientes durante las jornadas de arribo de embarcaciones.

Empresarios del destino ya han expresado preocupación por los cambios en los itinerarios de Carnival y por el posible impacto que una menor llegada de sus pasajeros podría tener sobre los establecimientos y trabajadores vinculados con la actividad de cruceros.

Así, aunque Carnival no abandona Costa Maya, su programación disponible para los próximos meses apunta a una presencia más esporádica, mientras Mahahual atraviesa una nueva etapa tras el cambio de propietario de su principal infraestructura portuaria.