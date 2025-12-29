Cártel del Noreste reparte juguetes bélicos a niños en Nuevo León; detienen a cuatro

Comparte esta Noticia

MONTERREY.- Presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, cuando presuntamente repartían juguetes bélicos con la leyenda CDN —siglas que aludirían al Cártel del Noreste— a menores de edad en una colonia de la zona metropolitana.

La Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social del municipio informó que los hechos ocurrieron en la colonia Escamilla, donde agentes detectaron un vehículo que era buscado por su posible relación con dos ejecuciones recientes.

Al aproximarse, los policías observaron a cuatro hombres entregando los juguetes a niños del sector. Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados y detenidos.

Durante la revisión, se les aseguraron 144 dosis de hierba verde y seca con características similares a la marihuana, un arma de fuego calibre .223, un arma calibre 9 milímetros, 120 cartuchos calibre .223, 17 cartuchos calibre 9 mm, así como ocho cajas de juguetes, cada una rotulada con la leyenda CDN.

Los detenidos fueron identificados como Lander Alejandro “N”, de 18 años, alias El Tocino, originario de Baja California; Erick “N”, alias El Flaco, de 27 años, y Bryan “N”, alias Lucifer, de 25 años, ambos originarios de Veracruz; así como Francisco Israel “N”, alias Cañangas o Isra, de 31 años, originario de Monterrey.

De acuerdo con las autoridades, los cuatro sujetos están señalados como presuntos responsables de al menos dos ejecuciones y de otro hecho violento con disparos de arma de fuego ocurrido durante el mes de diciembre, este último sin víctimas reportadas.