Pide Sheinbaum aclarar acusación por terrorismo contra periodista de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar “entre más pronto mejor” las razones por las que imputó el delito de terrorismo al periodista veracruzano Rafael “N”, al considerar que se trata de una figura penal de uso excepcional en el país.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que desconoce el fundamento para que se haya recurrido a ese delito y subrayó que la fiscalía debe aclarar públicamente los motivos. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo. Tiene que explicarlo, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca”, afirmó.

La mandataria enfatizó que, en este caso, debe prevalecer la libertad de expresión. Aclaró que si existiera algún delito probado y ajeno al ejercicio periodístico, la fiscalía tendría que demostrarlo con claridad y sin que esté relacionado con el trabajo informativo del comunicador.

Sheinbaum indicó que escuchó las declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien sostuvo que la detención del periodista no está vinculada con su labor periodística. Asimismo, informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya tuvo comunicación con la mandataria estatal.

“Estamos esperando que la fiscalía dé más información”, señaló la presidenta, al insistir en que es indispensable una explicación pronta y transparente sobre el uso de este tipo penal.