Casi tres mil presentan examen de ingreso a la Uqroo; clases iniciarán el 24 de agosto

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CHETUMAL.- Un total de 2,813 aspirantes presentaron el Examen Nacional de Ingreso (CENEVAL EXANI II) para acceder a las licenciaturas de Otoño 2026 en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo), en sus campus Cancún, Playa del Carmen, Chetumal Bahía, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, para la modalidad presencial y mixta.

Desde muy temprano miles de jóvenes que buscan integrarse a alguno de los programas académicos que ofrece la institución, arribaron a las instalaciones universitarias, una gran mayoría con el acompañamiento de familiares. De acuerdo con la convocatoria oficial, los resultados del proceso de admisión se darán a conocer el próximo 10 de julio, mientras que el inicio de clases está programado para el 24 de agosto.

En el campus Cancún, participaron 1,156 aspirantes interesados en carreras como Administración de Negocios del Entretenimiento y la Comunicación, Administración Hotelera, Derecho, Ingeniería en Redes y Ciberseguridad, Lengua Inglesa y Mercadotecnia y Negocios.

Por su parte, en el campus Chetumal Bahía se registraron 805 aspirantes para las licenciaturas de Antropología Social, Derecho, Economía y Finanzas, Gestión del Turismo Alternativo, Gobierno y Gestión Pública, Humanidades, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Redes y Ciberseguridad, Ingeniería en Sistemas de Energía, Lengua Inglesa, Manejo de Recursos Naturales, Mercadotecnia y Negocios, Relaciones Internacionales y Seguridad Pública y Criminalística.

En Cozumel, 387 aspirantes presentaron el examen para las licenciaturas en Biología, Gastronomía, Gestión de Servicios Turísticos, Lengua Inglesa y Mercadotecnia y Negocios. En tanto, en Playa del Carmen, 336 jóvenes aplicaron para ingresar a carreras como Administración Hotelera, Derecho, Gobierno y Gestión Pública e Ingeniería Empresarial. En Felipe Carrillo Puerto 18 en Enseñanza de Lengua Maya y 3 en Profesional Asociado en Inteligencia Artificial.

En este año se destaca que, como parte de la actualización académica, la licenciatura en Seguridad Pública ahora incluye el componente de Criminalística, mientras que la Ingeniería en Redes integró la especialidad en Ciberseguridad, con el objetivo de responder a las nuevas demandas del entorno profesional.

En la modalidad mixta, que permite mayor flexibilidad a los estudiantes, también se llevó a cabo el proceso de admisión para programas como Psicología en el campus Cancún, Enseñanza de la Lengua Maya en Chetumal Bahía y Felipe Carrillo Puerto, así como Inteligencia Artificial Aplicada. En estos casos, los resultados serán publicados el 17 de julio y el inicio de clases está previsto para el 14 de septiembre.