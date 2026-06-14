Dan luz verde a “Proyecto Venado”, complejo turístico en sur de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó de manera oficial la autorización ambiental para la edificación y operación del denominado “Proyecto Venado”, un ambicioso complejo turístico e inmobiliario de baja densidad que se ubicará en la zona sur de Playa del Carmen. La resolución federal, emitida tras un minucioso proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) promovida por la empresa Residencial Punta Venado, faculta a los inversionistas a iniciar con la habilitación de infraestructura en un predio que supera las 111 hectáreas de superficie legal.

La aprobación oficial por parte de la dependencia federal se fundamenta en la constante y creciente demanda de infraestructura de hospedaje y servicios de gama alta en la Riviera Maya, otorgando a la firma un plazo de 30 meses (dos años y medio) para consolidar la fase de construcción y desmonte, así como una vigencia de cinco décadas (50 años) para la explotación comercial del recinto costero.

El plan arquitectónico y operativo del “Proyecto Venado” contempla el despliegue de un inventario exclusivo compuesto por 108 habitaciones de hotel, 50 suites de características especiales y 33 residencias particulares de lujo. De igual forma, el documento técnico avalado por las autoridades ambientales estipula la obligatoriedad de introducir infraestructura complementaria de vanguardia para garantizar la sustentabilidad del recinto, la cual incluye vialidades internas pavimentadas, cuerpos de agua artificiales, una planta de ósmosis inversa para la desalinización y una moderna planta de tratamiento de aguas residuales.

Según las especificaciones del diseño de sitio, la mancha urbana y de edificación ocupará únicamente un polígono de 16.8 hectáreas, extensión que representa el 15 por ciento de la superficie total del predio, asegurando contractualmente que el 85 por ciento de las porciones de tierra restantes mantendrán intacta su cobertura vegetal nativa y de selva perennifolia.

Ubicación estratégica y entorno ecológico

El terreno seleccionado para el desarrollo de las obras se localiza geográficamente en el corredor biológico Punta Venado-Paamul. La ubicación asignada sitúa al desarrollo en una franja territorial intermedia entre dos importantes polígonos de preservación ecológica: la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano y el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto. Debido a esta colindancia directa con las zonas de conservación, sectores ambientalistas locales y organizaciones no gubernamentales han manifestado públicamente sus reservas y cuestionamientos respecto a la viabilidad a largo plazo y el impacto acumulativo derivado de la progresiva expansión urbana en la periferia de la costa quintanarroense.

Aunado a estas características ambientales, el predio colinda de manera directa con la fracción costera denominada Punta Inna. En dicho sector contiguo, la propia Semarnat autorizó previamente el establecimiento del Complejo Ecoturístico Riviera Maya, un proyecto hotelero de gran escala que proyecta la edificación de dos centros de hospedaje con una capacidad conjunta de 572 habitaciones, consolidando la tendencia de desarrollo inmobiliario en este tramo específico del litoral solidarense.

Justificación económica y diversificación de mercados

En el análisis de factibilidad y justificación técnica presentado ante las mesas de evaluación gubernamental, la corporación Residencial Punta Venado expuso que las métricas de visitantes vinculados al turismo de sol y playa, combinados con las nuevas modalidades de turismo de naturaleza y aventura en la Riviera Maya, sostienen una constante de crecimiento sostenido. Este comportamiento positivo en los flujos de arribo es considerado por los inversionistas como el principal motor para canalizar capitales privados y fomentar la derrama económica, tanto a nivel estatal en Quintana Roo como a escala nacional en el sector servicios.

Los representantes de la firma promovente sostuvieron además que el posicionamiento de la región como un destino de referencia mundial ha dinamizado la presencia de nuevos segmentos de consumidores de alto poder adquisitivo. Entre los nichos de mercado emergentes que se han identificado con mayor dinamismo destacan el turismo de negocios, los viajes de incentivos, la organización de eventos corporativos y las convenciones a gran escala, actividades que demandan de manera prioritaria una renovación y ampliación en el inventario de servicios y equipamiento especializado.

Plazos de ley y ordenamiento territorial

La resolución definitiva emitida por la Semarnat delimitó de forma estricta los tiempos y las obligaciones legales correspondientes para la ejecución segura de los trabajos en campo. El dictamen estipula un periodo estricto de dos años y seis meses para concluir de forma total la fase de remoción de vegetación secundaria, nivelación de suelos y edificación de las estructuras principales. Una vez concluido el proceso constructivo y fiscalizado el cumplimiento de las condicionantes de mitigación ambiental, el desarrollo dispondrá de su derecho de operación regular.

Con esta resolución administrativa de carácter federal, el nuevo complejo de Residencial Punta Venado se incorpora formalmente al listado de proyectos con autorización ambiental vigentes dentro del corredor costero del estado, manteniéndose Solidaridad como una de las demarcaciones con el índice de crecimiento inmobiliario y turístico más acelerado de toda la República Mexicana.