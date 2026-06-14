PRI llama a fortalecer vínculo ciudadano durante toma protesta a sus “Defensores de México” en Quintana Roo

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CHETUMAL.- Con el objetivo de fortalecer su estructura territorial y ampliar su presencia en los municipios de Quintana Roo, el Partido Revolucionario Institucional tomó protesta a sus “Defensores de México” durante un acto celebrado en la ciudad de Chetumal.

La ceremonia se realizó en el auditorio Emiliano Zapata del Comité Directivo Estatal del PRI y fue encabezada por la dirigente estatal del partido, Cora Amalia Castilla Madrid, acompañada por el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Meade Ocaranza.

Durante su intervención, Castilla Madrid señaló que los nuevos representantes tendrán la responsabilidad de reforzar el trabajo territorial del partido, mantener cercanía con la ciudadanía y fortalecer la organización interna en los distintos municipios del estado.

La dirigente destacó que esta estrategia busca consolidar una estructura partidista más sólida y sentar las bases para recuperar espacios de representación política en futuros procesos electorales.

Asimismo, afirmó que la figura de los “Defensores de México” está dirigida a mujeres y hombres comprometidos con las causas sociales y con el desarrollo de Quintana Roo y del país.

Por su parte, Jorge Meade Ocaranza reconoció la participación de la militancia y destacó que la labor de esta estructura será fundamental para fortalecer el vínculo con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y fomentar una mayor participación en la vida pública.

El dirigente nacional también llamó a los integrantes del partido a trabajar con unidad y cercanía con la población para fortalecer al PRI en la entidad.

Al evento asistieron diversas figuras priistas, entre ellas la diputada Socorro Jasso Nieto; Carlos Sobrino Argáez; la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Sayuri Cetina Fernández; el exgobernador Joaquín Hendricks Díaz; el diputado Filiberto Martínez Méndez; así como Leslie Hendricks, dirigentes municipales, representantes de sectores y organizaciones, además de militantes provenientes de distintos puntos del estado.

La jornada partidista concluirá con la instalación de la Primera Sesión Ordinaria del VII Consejo Político Estatal del PRI en Quintana Roo.