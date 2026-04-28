Caso Chihuahua seguirá pese a dimisión de fiscal, afirma Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la renuncia de,l fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, no pone fin a las indagatorias sobre el caso Chihuahua, al subrayar que la investigación debe continuar hasta esclarecer completamente los hechos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la posible participación de agentes estadounidenses en operativos contra narcolaboratorios, sin notificación al Gobierno federal, “no es un tema menor” y debe ser investigado a fondo, tanto por su impacto legal como por sus implicaciones en la relación bilateral.

“Viene una renuncia y, pues, se tiene que seguir investigando. No para con una renuncia”, enfatizó, al señalar que el caso ya es atendido por la Fiscalía General de la República, instancia que dará a conocer los avances correspondientes.

Sheinbaum insistió en que el pueblo de México tiene derecho a conocer la verdad, al tratarse de hechos que podrían contravenir la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, particularmente en lo relacionado con la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional.

La renuncia de Jáuregui Moreno, presentada como irrevocable, ocurrió en medio de la controversia por la presunta participación de elementos de la CIA en un operativo en Chihuahua. El ahora exfiscal argumentó que su salida responde a un acto de responsabilidad política tras detectar inconsistencias en la información inicial y fallas en los mecanismos institucionales.

En su posicionamiento, reconoció que la presencia de personas extranjeras no fue procesada adecuadamente dentro de los canales oficiales, lo que vulneró los protocolos de coordinación y supervisión.

Para el gobierno federal, el caso trasciende responsabilidades individuales y abre un debate sobre el cumplimiento de la ley, la soberanía nacional y los límites de la cooperación en materia de seguridad, por lo que la investigación —insistió la presidenta— deberá avanzar hasta sus últimas consecuencias.