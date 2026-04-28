Gobernadora Maru Campos cancela comparecencia ante el Senado por caso de agentes de la CIA

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CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no asistirá a la comparecencia a la que fue convocada en el Senado de la República para explicar la presunta participación de la CIA en operativos de seguridad en la entidad.

Aunque inicialmente se había informado que acudiría este 28 de abril, el área de Comunicación Social del gobierno estatal desmintió su asistencia. A su llegada a Palacio de Gobierno, la mandataria evitó dar detalles y se limitó a señalar que el caso “está bajo investigación”, por lo que no podía abundar en el tema.

“Seguiremos fuertes combatiendo el narcotráfico y la delincuencia”, afirmó, al reiterar que su administración actúa con apego al estado de derecho.

La comparecencia había sido solicitada por legisladores federales luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara citar tanto a la gobernadora como al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, para esclarecer los hechos ocurridos a mediados de abril.

El caso se originó tras un operativo en el municipio de Morelos, donde se desmantelaron laboratorios de drogas sintéticas. Durante esas acciones murieron cuatro personas —dos agentes mexicanos y dos estadounidenses— en un accidente vehicular, lo que desató cuestionamientos sobre la presencia de personal extranjero en tareas de seguridad dentro del país.

La polémica escaló a nivel federal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que no hubo notificación a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la participación de agentes extranjeros, subrayando que se trata de un tema relacionado con la soberanía nacional.

En este contexto, el gobierno estatal anunció la creación de una unidad especializada para investigar los hechos, encabezada por Wendy Chávez, mientras continúan las indagatorias sobre lo ocurrido.

La ausencia de la gobernadora en el Senado se da en medio de una creciente tensión política y diplomática por el caso, que ha abierto un debate sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.