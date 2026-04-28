Trump afirma que Irán está “colapsado” y pide reabrir el estrecho de Ormuz

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán le notificó encontrarse en un “estado de colapso” y que solicitó a Washington la reapertura urgente del estrecho de Ormuz, en medio de tensiones internas por su liderazgo.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que Teherán busca abrir esta vía estratégica mientras intenta resolver su situación política interna. No obstante, no precisó qué actores iraníes habrían enviado el mensaje.

Las declaraciones se dan en un contexto de desacuerdos entre ambas naciones sobre las condiciones para reactivar el tránsito en el estrecho, considerado clave para el comercio energético global. De acuerdo con reportes, el plan iraní contempla reabrir la ruta sin incluir compromisos sobre su programa nuclear, lo que ha generado rechazo en Washington.

Según información difundida por CNN, la propuesta también plantea el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en las costas iraníes, lo que ha incrementado la tensión en las negociaciones.

Para la administración de Trump, cualquier acuerdo debe contemplar garantías sobre la no proliferación nuclear, incluyendo límites al enriquecimiento de uranio y compromisos verificables que impidan el desarrollo de armamento atómico.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, ya que por él transita cerca del 20% del suministro global, por lo que su reapertura sin condiciones más amplias es vista por Washington como insuficiente en términos estratégicos y políticos.

En este escenario, las negociaciones permanecen estancadas, mientras crece la presión internacional por restablecer el flujo comercial en una de las zonas más sensibles para la economía global.