CDMX niega ‘cancelación’ de 80 mil habitaciones de hotel para la FIFA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México rechazó que existan cancelaciones masivas de habitaciones rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán, afirmara que la FIFA canceló 40% de las habitaciones previamente reservadas en la capital.

Según el representante hotelero, el organismo internacional había apartado alrededor de 2 mil cuartos en la Ciudad de México, pero tras hechos violentos recientes habría reducido la cifra en aproximadamente 800 habitaciones.

Las declaraciones generaron eco en medios y redes sociales, lo que llevó a la dependencia capitalina, encabezada por Alejandra Frausto, a emitir un comunicado para aclarar lo que consideró una interpretación imprecisa del comportamiento habitual de reservas en eventos internacionales de gran escala.

Sectur CDMX aseguró que existe coordinación permanente con FIFA México, HostCity, el Estadio Banorte, el sector hotelero y autoridades federales y locales para garantizar la correcta operación del hospedaje durante el torneo.

La dependencia subrayó que las reservas hoteleras en este tipo de eventos suelen ajustarse gradualmente conforme avanzan la venta de boletos, la definición de calendarios y la confirmación de partidos, por lo que negó que exista un escenario de cancelaciones extraordinarias.

Además, sostuvo que los indicadores internacionales de inteligencia turística reflejan un aumento sostenido en el interés por viajar a las ciudades sede, incluida la capital del país, que será escenario del partido inaugural. Añadió que la Ciudad de México prevé recibir tanto a aficionados con boleto como a miles de visitantes que acudirán para vivir el ambiente mundialista más allá del estadio, en espacios culturales, gastronómicos y turísticos.