Federación y estado dan seguimiento a obras prioritarias en Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión de trabajo en Palacio Nacional con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, en un encuentro que representó un espacio de coordinación directa entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado.

Entre los proyectos presentados destacan acciones para mejorar la cobertura de servicios médicos, ampliar la infraestructura hospitalaria y fortalecer programas de atención preventiva en comunidades con alta demanda de servicios.

A esto se añaden proyectos de infraestructura para mejorar la conectividad entre municipios y para garantizar el suministro de agua potable.

La mandataria estatal informó que en la mesa de trabajo se revisaron avances y compromisos conjuntos, destacando la importancia de mantener la coordinación institucional para garantizar que los proyectos en curso continúen avanzando.

Y es que los proyectos en materia de salud, infraestructura y agua potable que fueron revisados son prioritarios, considerando el avance turístico y demográfico de Quintana Roo, lo que requiere una constante inversión en servicios básicos y equipamiento urbano.

El encuentro en Palacio Nacional reflejó la interlocución entre ambos niveles de gobierno para impulsar obras y programas que impactan directamente en la calidad de vida de la población quintanarroense.