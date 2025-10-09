Celebra Claudia Sheinbaum cifra histórica de casi 6 bdp este 2025 en recaudación de impuestos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que hacia finales de 2025 el gobierno federal prevé ingresos por casi seis billones de pesos en contribuciones, lo que representa un incremento de 540 mil millones de pesos respecto al año anterior.

“La recaudación alcanza cifras históricas”, subrayó, al recordar que en 2019 la recaudación tributaria fue de tres billones de pesos, mientras que para este año se espera cerrar en 4.6 billones, solo por concepto de impuestos.

Sheinbaum atribuyó este crecimiento a la confianza ciudadana en el uso de los recursos públicos. “Con pocas excepciones, los ciudadanos están pagando sus impuestos”, afirmó.

En cuanto a las críticas del sector empresarial por el incremento al impuesto a los refrescos, la mandataria desestimó que la medida provoque el cierre de tiendas o fomente la informalidad. “Aumentará apenas un peso el precio de una lata”, señaló.

Durante la conferencia, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que el aumento en los ingresos obedece a las modificaciones al marco legal para evitar la evasión fiscal, el contrabando y las prácticas de facturación falsa.

Asimismo, adelantó que para 2026 la recaudación total podría alcanzar los 8.7 billones de pesos, de los cuales 5.8 billones corresponderían a ingresos tributarios.

El subsecretario de Ingresos, Gabriel Lerma, aclaró que el crecimiento no depende de nuevos impuestos, sino de una mayor eficiencia recaudatoria. Destacó que 200 mil millones de pesos adicionales provienen de una mayor vigilancia en aduanas, resultado del combate al contrabando y la corrupción.

Por su parte, Sheinbaum resaltó que se reforzaron los controles en las aduanas mediante nueva tecnología de rayos X adquirida en el sexenio anterior, lo que ha permitido cerrar espacios a la ilegalidad y mejorar la fiscalización de mercancías.