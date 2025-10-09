Informa la gobernadora Mara Lezama que el abasto de gasolina en Q. Roo está garantizado

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Durante el programa “La Voz del Pueblo” que transmite todos los jueves, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que el suministro de gasolina en Quintana Roo se encuentra garantizado, luego de que un problema temporal en el sistema de cargas generara confusión sobre un presunto desabasto.

Explicó que, aunque en las últimas horas solo permanecían sin operación cuatro estaciones en Cancún, tres en Playa del Carmen, una en Chetumal y otra en Tulum, el abasto ya se encuentra en un 96 por ciento, y en cuestión de horas se restablecerá al 100 por ciento. “Siempre hubo combustible, fue un problema técnico que ya está resuelto”, aclaró.

Durante el programa, la titular del Ejecutivo destacó los avances en diversas obras y programas prioritarios de Quintana Roo que dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el mensaje que dirigió al pueblo de México, entre ellos el puente Nichupté, que avanza con cinco frentes de trabajo y se encuentra en la etapa de colado del puente metálico.

“El entronque del puente Nichupté es una realidad; en este gobierno se cumple”, afirmó, al subrayar la coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Asimismo, anunció que Holbox contará por primera vez con una estación de bomberos; ya inició la construcción y contará también con juzgados cívicos.

En materia de movilidad, la Gobernadora recordó que Quintana Roo ya cuenta con su primer autobús eléctrico hecho en México, el cual forma parte de un plan integral de transporte público que contempla rutas inclusivas, tarifas subsidiadas y pago con tarjeta.

En el ámbito social, destacó el programa Mujer es Poder, que beneficia a más de 55 mil mujeres y cuya dispersión iniciará el próximo 5 de noviembre.

También informó que este mes comenzará la entrega de las Viviendas para el Bienestar del INFONAVIT, dirigidas a personas que perciben hasta dos salarios mínimos.

Mara Lezama también se refirió a las recientes estadísticas en materia de seguridad dadas a conocer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que refleja la disminución del 68% en los homicidios dolosos diarios en Quintana Roo.

Aseguró que este gobierno humanista con corazón feminista continuará en coordinación con el Gobierno Federal y bajo una política de honestidad y alineados con la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Mara Lezama reiteró su compromiso de trabajar por el bienestar de todas y todos, al pedir evitar la reproducción de información muchas veces a la ligera que causa una mala impresión y afecta a las y los trabajadores de la industria turística. “Es tiempo de tomarnos de la mano para avanzar; trabajamos para que nadie se quede atrás”, subrayó.

A las y los alumnos del CBTIS 214 que no les habían entregado sus títulos, les informó que tras hacer las gestiones pertinentes, estos 180 documentos de la generación 2020-2023 ya están resueltos, están en proceso de impresión y se van a entregar la próxima semana.

Finalmente, confirmó que Quintana Roo será la puerta de entrada al Mundial de Futbol 2026, y destacó el crecimiento del sector turístico, con 33 millones de visitantes y 7 millones de cruceristas en lo que va del año.