Sheinbaum se desmarca de Noroña por vuelo privado: ‘Que a cada quien nos evalúe la gente’

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió brevemente a la polémica sobre el vuelo privado que realizó Gerardo Fernández Noroña el fin de semana pasado para asistir a asambleas informativas en Coahuila.

El senador morenista afirmó que la mandataria federal dio el visto bueno a los vuelos privados cuando es necesario, incluso comparó la situación a las veces en que la mandataria utiliza las aeronaves militares para trasladarse entre entidades durante su gira de trabajo de fin de semana.

“Es un taxi aéreo. La compañera presidenta dijo que cuando es necesario, se puede. Se justifica porque tenía poco tiempo para cumplir con la gira. No hay que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó entrar en debate sobre el vuelo privado que realizó el senador Gerardo Fernández Noroña, acción que contrasta con los principios de Morena y con las recomendaciones que la propia mandataria ha hecho respecto a evitar los excesos.

“No voy a entrar en debate. Cada quien es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente”, expresó la presidenta.

El senador morenista afirmó que fue la propia mandataria quien autorizó el uso de vuelos privados en casos necesarios, en sentido contrario a las declaraciones y posturas públicas que ha sostenido la titular del Ejecutivo.

