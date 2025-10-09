Celebra Marcelo Ebrard que Chetumal adopte autobuses eléctricos hechos en México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró el anuncio de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sobre el inicio de pruebas en Chetumal para modernizar su sistema de transporte público con autobuses eléctricos Taruk, vehículos diseñados y fabricados en México.

“Es muy relevante saber que Chetumal tendrá un sistema integral de vehículos eléctricos. Es un paso gigantesco, porque son autobuses mexicanos, hechos en México”, destacó Ebrard.

El autobús Taruk es una creación conjunta de las empresas MegaFlux, responsable del sistema de tracción eléctrica o tren motriz, y DINA, encargada del diseño y ensamblaje del vehículo. Su desarrollo contó con el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías (Conahcyt).

Ebrard subrayó que la apuesta de gobiernos y empresas por vehículos eléctricos nacionales representa un avance significativo para el país, ya que fortalece la innovación tecnológica, genera empleos y reduce la dependencia de importaciones.

“México debe seguir apostando por la innovación y la producción local si queremos garantizar el desarrollo y bienestar de la población”, enfatizó el funcionario federal.

El proyecto forma parte del proceso de modernización del transporte público en Chetumal, con el que se busca mejorar la movilidad urbana y reducir la huella ambiental en la capital del Estado.