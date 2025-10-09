Impulsa Lidia Rojas en el Senado acciones en defensa de los cañeros del sur del Estado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del 51 aniversario de la creación del Estado de Quintana Roo, la regidora del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Lidia Rojas Fabro, encabezó este miércoles una conferencia de prensa en el Senado de la República, donde presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a implementar acciones urgentes de apoyo al sector cañero en la zona sur del Estado.

Acompañada por las regidoras Lilian Silva, Erika Cornelio y Nallely Gómez, así como por Christian Flores y Miguel Flores, liderazgos de la región cañera, Rojas Fabro estuvo respaldada por los senadores Daniel Barreda, Luis Donaldo Colosio Riojas, Amalia García y los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

“Hoy, en el aniversario de Quintana Roo, levantamos la voz por nuestra gente, por el campo y por quienes con su trabajo sostienen la economía local. Más de 300 mil toneladas de caña quedaron sin cortar en la zafra 2024-2025, afectando directamente el ingreso de miles de familias. No podemos permitir que sigan enfrentando solos esta crisis”, expresó la regidora.

Propuestas del punto de acuerdo

La iniciativa plantea una serie de medidas para rescatar y fortalecer la producción cañera, entre ellas:

Asignación de un presupuesto específico para compensar pérdidas por plagas y fenómenos naturales.

para compensar pérdidas por plagas y fenómenos naturales. Creación de un programa nacional fitosanitario .

. Revisión de los precios de garantía para asegurar ingresos justos.

para asegurar ingresos justos. Diversificación de cultivos en las zonas productivas.

en las zonas productivas. Inversión en infraestructura de riego y drenaje.

Rojas Fabro destacó que el documento fue construido “desde la realidad del territorio y la voz de quienes han sido ignorados por años”, y subrayó que Movimiento Ciudadano busca demostrar que “sí se puede hacer política útil, política con causa, política que transforma realidades”.

“Este aniversario no solo nos invita a celebrar nuestra historia, sino también a construir el futuro que Quintana Roo merece. Ese futuro se construye con la gente trabajadora del campo, con las y los productores que no se rinden”, afirmó.

Respaldo nacional

Durante su intervención, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas cerró la conferencia con un mensaje de respaldo:

“Es una llamada de atención urgente, un acto de justicia para todos los productores cañeros del país. Hoy más que nunca, nuestros agricultores necesitan el apoyo y la atención del Estado mexicano”.

Con esta acción, Movimiento Ciudadano busca visibilizar la crisis del campo cañero en Quintana Roo y exigir al Gobierno Federal una respuesta inmediata ante las afectaciones que ponen en riesgo la economía de miles de familias del sur del Estado.