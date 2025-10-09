“México, país de innovación”: Sheinbaum anuncia plan nacional de ciencia y tecnología

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ante empresarios de 17 países miembros del Foro Económico Mundial que en las próximas semanas se presentará el proyecto “México, país de innovación”, una estrategia nacional que impulsará la Inteligencia Artificial, la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo económico.

Durante el encuentro celebrado en el salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el proyecto contempla cuatro ejes principales:

Formación científica, técnica y humanista desde la niñez hasta la educación superior. Creación de una Impulsora Nacional de Innovación, con apoyo de la banca de desarrollo, para financiar a las pequeñas y medianas empresas que apuesten por la innovación. Servicios Nacionales de Ingeniería para fortalecer la capacidad tecnológica del país. Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, que permitirá aprovechar esta herramienta tanto en el gobierno como en la iniciativa privada.

“México está listo para ser un país de innovación, donde la ciencia y la tecnología sirvan al bienestar y al desarrollo sostenible”, subrayó la mandataria.

Sheinbaum también destacó las oportunidades de inversión incluidas en el Plan México, orientado a fortalecer el mercado interno, los salarios, la inversión pública y privada, así como la soberanía energética y alimentaria.

El plan contempla mayor conectividad ferroviaria, carretera, portuaria y aeroportuaria, la generación de 26 mil megawatts de energía por parte de la CFE, el desarrollo de gas natural, y la construcción de 1.7 millones de viviendas en los próximos seis años.

Asimismo, prevé la creación de más de 500 mil nuevos espacios educativos, y una reducción del 50% de los trámites gubernamentales mediante digitalización y simplificación administrativa.