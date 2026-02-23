Negocia Profeco con Pemex bajar costo de gasolina en Quintana Roo a 24 pesos

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene negociaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex) para reducir los costos de traslado de combustibles hacia Quintana Roo, con el objetivo de que el precio del litro de gasolina en la entidad pueda mantenerse en 24 pesos y evitar nuevos incrementos.

Durante una visita al estado el fin de semana, el procurador federal del consumidor, Iván Escalante Ruiz, explicó que el principal factor que encarece el combustible en Cancún es el transporte.

“En Cancún lo que sucede es el tema del transporte; cuesta mucho trasladar la gasolina hasta acá”, señaló. Agregó que próximamente se firmaría la renovación del acuerdo que estuvo vigente el año pasado, lo que permitiría avanzar en este objetivo durante 2026.

Ante el reciente aumento de denuncias ciudadanas por alzas en estaciones de servicio —donde el litro ha alcanzado hasta 26 pesos en algunos casos— el funcionario indicó que la variación está directamente relacionada con el sistema de distribución, que impacta el precio final al consumidor.

“Ya estamos en pláticas incluso con Pemex para ver si le pueden bajar un poco al costo del traslado, del transporte, para que Quintana Roo también pueda bajar sus precios a 24 pesos”, sostuvo.

Refuerzan operativos en gasolineras

Escalante Ruiz subrayó que la Profeco continuará con operativos de verificación en estaciones de servicio, especialmente en zonas de alto consumo, ante el repunte de quejas por variaciones en precios.

Recordó que la dependencia no tiene facultades para fijar o regular el precio de los combustibles, pero sí puede intervenir cuando se detectan irregularidades que vulneren los derechos de los consumidores, como la venta de litros incompletos o discrepancias con el precio exhibido.

Operativo especial por el Mundial 2026

En otro tema, el procurador informó que la Profeco prepara un operativo especial de atención con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante la previsión de un aumento en la llegada de visitantes a destinos turísticos como Cancún.

Detalló que se desplegarán módulos físicos, brigadas itinerantes y personal en zonas estratégicas, incluyendo áreas cercanas a estadios, espacios públicos para transmisiones masivas y puntos de alta concentración turística.

Además, se reforzará el Teléfono del Consumidor y se ampliará el uso de plataformas digitales como Concilianet y Conciliaexprés, que permiten presentar quejas sin necesidad de acudir a oficinas.

El objetivo, concluyó, es garantizar que los servicios turísticos, comerciales y de hospedaje operen conforme a la normatividad vigente durante el evento internacional y prevenir abusos en perjuicio de consumidores nacionales y extranjeros.