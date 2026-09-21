Celulares quedarán guardados en primarias y secundarias de México a partir del 3 de noviembre

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CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del próximo 3 de noviembre, los alumnos de primarias y secundarias de México deberán permanecer sin utilizar teléfonos celulares y otros dispositivos con pantalla durante toda la jornada escolar, incluida la hora del recreo, como parte de un acuerdo nacional alcanzado por las autoridades educativas de las 32 entidades del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que el acuerdo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y que, antes de su entrada en vigor, se realizará un periodo de difusión y asambleas para informar a las comunidades escolares y permitir que los planteles se preparen para aplicar las nuevas disposiciones.

La medida abarcará a las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas, y contempla que los dispositivos permanezcan guardados durante las clases y los periodos de descanso. Los estudiantes podrán llevar sus teléfonos a la escuela, pero no utilizarlos durante la jornada, salvo las excepciones que establezcan los lineamientos.

Sheinbaum explicó que uno de los objetivos es disminuir el uso indiscriminado de pantallas y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, además de favorecer otras actividades durante su estancia en los planteles.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que las disposiciones serán diferentes de acuerdo con el nivel educativo. En primaria y secundaria se aplicará la restricción durante la jornada completa, mientras que en educación media superior se promoverá un uso responsable y seguro, con limitaciones que podrán ser determinadas por cada institución. Para el nivel superior, el enfoque estará dirigido al uso responsable de la tecnología.

La decisión estuvo precedida por una Consulta Nacional en Educación Básica realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la que participaron 565 mil 396 docentes. De ellos, 81 por ciento se manifestó a favor de contar con lineamientos y reglas para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos de los dispositivos digitales.

En esa misma consulta, 40 por ciento de los participantes consideró que los celulares dificultan mantener la atención de los estudiantes y 38 por ciento señaló que interrumpen las actividades escolares. Otro 34 por ciento identificó el abandono de espacios de convivencia como uno de los problemas relacionados con estos dispositivos.

La SEP llevaba varias semanas trabajando con las autoridades educativas estatales en la construcción del acuerdo nacional, después de realizar foros y consultas sobre los efectos del uso de celulares, redes sociales y otras tecnologías entre estudiantes.

Durante el periodo previo al 3 de noviembre, las autoridades educativas tendrán aproximadamente un mes para informar a madres y padres de familia, docentes y estudiantes sobre las nuevas reglas y establecer los mecanismos que cada plantel utilizará para cumplirlas.

Con la entrada en vigor del acuerdo, las primarias y secundarias del país tendrán jornadas escolares sin uso de celulares, extendiendo la restricción más allá de las aulas para abarcar también los recreos y otros periodos de permanencia de los alumnos dentro de los planteles.