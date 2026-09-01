CFE atribuye a vandalismo apagones en Quintana Roo y otros estados del sureste

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) atribuyó a actos de vandalismo las fallas que dejaron sin energía eléctrica a usuarios de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas durante la noche del 31 de agosto, aunque no proporcionó detalles sobre la forma en que habría sido dañada su infraestructura.

La empresa informó que dos líneas de alta tensión resultaron afectadas y aseguró que el suministro quedó restablecido al 100 por ciento alrededor de las 3:00 horas de este martes 1 de septiembre, aproximadamente siete horas después de que comenzaron a reportarse las interrupciones.

“Tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, se ha restablecido al 100% el suministro de energía”, señaló la CFE en una breve tarjeta informativa.

La compañía no precisó dónde se localizaron las líneas afectadas, qué tipo de daños sufrieron ni presentó información sobre las circunstancias en las que habrían ocurrido los actos vandálicos señalados como origen de la falla.

Los cortes comenzaron a ser reportados durante la noche del lunes en diferentes puntos del sureste, con afectaciones en los cuatro estados.

Pese al anuncio de la CFE sobre el restablecimiento total, usuarios continuaron reportando en redes sociales que sus viviendas permanecían sin electricidad. Otros señalaron posibles daños en electrodomésticos derivados de las variaciones en el suministro.

La empresa estatal no proporcionó información sobre estos reportes ni sobre posibles afectaciones adicionales.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, reconoció el trabajo realizado por el personal de la CFE y la coordinación establecida con autoridades estatales y municipales para atender la contingencia.

“Reconozco el trabajo del personal de la CFE y la coordinación con autoridades estatales y municipales para atender esta situación y mantener informada a la población”, expresó.

El apagón ocurrió menos de dos semanas después de que la propia CFE reportara una reducción en las interrupciones del servicio eléctrico registradas durante 2026.

El pasado 18 de agosto, la compañía informó que hasta julio las afectaciones al suministro habían disminuido 37 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

De acuerdo con esas cifras, la reducción equivaldría a 159 mil 893 interrupciones menos durante la actual administración federal.

La CFE también había destacado una disminución en sus tiempos de respuesta. Según sus datos, el promedio para restablecer el servicio pasó de 25 a siete horas, equivalente a una mejora de 72 por ciento.

La empresa atribuyó esos resultados al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y a trabajos preventivos, entre ellos poda de árboles, sustitución de aislamientos y reemplazo de postes y transformadores.

En el caso de la falla registrada la noche del 31 de agosto, la CFE sostuvo que el servicio quedó completamente normalizado durante la madrugada del martes, mientras quedaron pendientes mayores detalles sobre los actos vandálicos que, según su versión, provocaron las afectaciones en el sureste.