Enrique Inzunza reaparece en el Senado, rechaza acusaciones y confirma cuentas congeladas

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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Enrique Inzunza Cázarez reapareció en el Senado después de permanecer cuatro meses en Sinaloa y rechazó las acusaciones provenientes de Estados Unidos que lo señalan por presuntos vínculos con el crimen organizado, al sostener que hasta ahora no se han presentado pruebas en su contra.

El legislador sinaloense regresó a la Cámara Alta para participar en la votación de la Mesa Directiva, ahora como senador independiente después de separarse de la bancada de Morena.

Inzunza negó que pretenda utilizar el fuero constitucional para evitar las investigaciones y recordó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que mantiene abierta una indagatoria relacionada con el caso.

“No tengo absolutamente nada que ver, no tengo temor. Soy abogado de mí mismo, me atengo a mi probidad profesional, de honestidad personal”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar una eventual acción penal.

El senador forma parte de un grupo de 10 funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Inzunza ha rechazado reiteradamente esas acusaciones y las considera parte de una “embestida política”.

“No lo soy (narcosenador), nunca he sido narconada, ni narcobibliotecario, narcotaquero, ni narcomagistrado ni narcolegislador”, expresó al defender su trayectoria profesional y política.

Aunque dejó la bancada de Morena, adelantó que mantendrá coincidencias con parte de la agenda legislativa del partido y particularmente con las iniciativas relacionadas con la soberanía nacional.

Inzunza también confirmó que mantiene cuentas bancarias congeladas y que se encuentra en proceso de defensa para recuperar el acceso a esos recursos.

El legislador sostuvo que sus ingresos tienen origen en los pagos recibidos durante su trayectoria como servidor público y negó contar con recursos cuya procedencia no pueda justificar.

“Todos mis ingresos, no tengo un solo peso que no sea producto de un depósito, de una transferencia que haya recibido yo por concepto del pago de mi trabajo como servidor público”, aseguró.

Debido al congelamiento de sus cuentas, confirmó que ha recibido mediante cheques la dieta que le corresponde como integrante del Senado.

Entre las cuentas bloqueadas mencionó aquellas utilizadas para recibir su nómina, la subvención del Senado y su pensión como magistrado jubilado, además de cuentas relacionadas con créditos hipotecarios.

Sobre estas últimas, señaló que cuenta con un crédito contratado con Scotiabank y otro con Banamex relacionado con la vivienda donde aseguró haber residido durante toda su vida.

Inzunza negó tener cuentas bancarias en el extranjero y confió en que la FGR concluya la investigación abierta en su contra, al reiterar su disposición a comparecer nuevamente ante las autoridades si es requerido.