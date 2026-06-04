Conagua advierte multas de más de 200 mil pesos por contaminar La Sabana de Chetumal

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CHETUMAL.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las personas que realicen rellenos ilegales o arrojen residuos en cuerpos de agua federales ubicados en La Sabana de Chetumal podrán ser sancionadas con multas que superan los 200 mil pesos, además de otras medidas contempladas en la legislación ambiental vigente.

De acuerdo con la dependencia, este importante sistema lagunar registra un nivel de afectación cercano al 50 por ciento debido a la acumulación de basura, escombros, neumáticos y diversos desechos depositados en humedales y zonas aledañas.

La directora local de Conagua, Érika Ramírez Méndez, explicó que estas prácticas alteran el flujo natural del agua, provocan daños al equilibrio ecológico del ecosistema y aumentan el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Además, señaló que la contaminación impacta directamente a distintas especies de flora y fauna que habitan en esta área natural de la capital del estado.

La funcionaria indicó que la normativa vigente permite imponer sanciones económicas, así como el aseguramiento de vehículos y maquinaria utilizados para realizar rellenos o descargas ilegales. Dependiendo de la gravedad de los hechos, los responsables también podrían enfrentar procedimientos de carácter penal.

Ante esta situación, Conagua exhortó a la ciudadanía a reportar de manera anónima cualquier actividad que represente un riesgo para La Sabana, con el propósito de fortalecer las acciones de protección y conservación de uno de los principales reguladores naturales del agua en Chetumal.