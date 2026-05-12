Chihuahua y Guanajuato lideran cifras de homicidios durante abril de 2026

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que el 53 por ciento de los homicidios dolosos registrados en abril de 2026 se concentró en ocho estados del país.

De acuerdo con el reporte presentado en Palacio Nacional, durante abril se contabilizaron 834 víctimas de homicidio doloso en esas entidades, encabezadas por Chihuahua y Guanajuato, ambos con 129 casos, equivalentes al 8.2 por ciento del total nacional cada uno.

La lista de estados con mayor incidencia quedó conformada de la siguiente manera:

Chihuahua: 129 víctimas

Guanajuato: 129 víctimas

Morelos: 112 víctimas

Baja California: 101 víctimas

Sinaloa: 101 víctimas

Estado de México: 90 víctimas

Veracruz: 88 víctimas

Guerrero: 84 víctimas

Durante la presentación de la gráfica “Homicidio doloso por entidad federativa. Abril 2026”, Marcela Figueroa destacó que, pese a la concentración de violencia en algunas regiones, el promedio diario nacional de homicidios dolosos registra una disminución de 40 por ciento desde el inicio de la actual administración federal.

Explicó que en septiembre de 2024 se reportaban en promedio 86.9 homicidios diarios, mientras que en abril de 2026 la cifra descendió a 52.5 asesinatos por día.

“Esta reducción equivale a 34 homicidios dolosos menos diariamente respecto al inicio de la administración”, señaló la funcionaria durante la llamada Mañanera del Pueblo.

El Gobierno federal atribuyó esta disminución a las estrategias de seguridad implementadas en coordinación con autoridades estatales y fuerzas federales, aunque reconoció que persisten focos rojos de violencia en diversas entidades del país.