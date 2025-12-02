Cierra Q. Roo temporada de ciclones con saldo blanco gracias a sólida organización y cultura de prevención: Mara Lezama

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Al dar por finalizada la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025 con saldo blanco, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reconoció una vez más la organización y la fortaleza del pueblo quintanarroense, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

Asimismo, destacó el excelente trabajo de todas y todos los integrantes del Consejo y las y los presidentes municipales. Agradeció de forma especial el agradecimiento a las fuerzas armadas, como el Ejército Mexicano, la Marina y a la Guardia Nacional, siempre dispuestas y solidarias para ayudar.

“El saldo blanco demuestra que cuando trabajamos unidas y unidos, cada uno desde su trinchera y asumiendo su responsabilidad, somos capaces de enfrentar cualquier desafío”, expresó la gobernadora Mara Lezama, al destacar también la participación del Sistema DIF Quintana Roo, encabezado por la presidenta honoraria Verónica Lezama Espinosa, quien siempre estuvo al pendiente de los trabajos de atención y asistencia social.

La titular del Ejecutivo destacó que por eso es tan valiosa la cultura de la prevención que hemos construido juntas y juntos, que se fortalece cada año y que reconoce los riesgos de nuestra ubicación geográfica y los efectos del cambio climático.

Recordó que se realizó una importante inversión en la adquisición de herramientas, equipos, vehículos y fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal especializado en emergencias.

Mara Lezama dio a conocer que durante esta temporada se emitieron 225 boletines informativos para dar a conocer el seguimiento y desarrollo de 13 sistemas, entre ellos 7 tormentas tropicales, 1 tormenta subtropical y 5 huracanes, 3 de categoría 5 -Erin, Humberto y Melisa-, Gabrielle categoría 4 e Imelda, categoría 2.

La Gobernadora destacó la importancia del monitoreo contante de los fenómenos, se realizaron todas las acciones preventivas y se organizó el Estado de Fuerza con 4 4 mil elementos. En casos de lluvias intensas, se dio auxilio inmediato y se recuperó con rapidez la infraestructua y las vías de comunicación.

“Somos un gobierno humanista con corazón feminista para el que lo más importante son las personas. Bajo el principio de protección civil, actuamos siempre para garantizar la vida y la tranquilidad de nuestras comunidades, en especial de quienes viven en condiciones más vulnerables”, afirmó.

Enfatizó que en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo reafirmamos que la prevención, la organización y la solidaridad nos hacen un estado más fuerte, resiliente y preparado para superar cualquier adversidad.

Durante la sesión de cierre, la Secretaría Ejecutiva del Consejo, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, destacó que, si bien los fenómenos hidrometeorológicos no impactaron directamente al estado, se reforzaron las acciones de prevención debido a la variabilidad climática, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población.

Antes y durante la temporada, se realizaron jornadas intensivas de limpieza, desmonte y retiro de residuos sólidos en calles, coladeras, pozos de absorción y canales en los once municipios, además de campañas permanentes de concientización difundidas en redes sociales, radio, televisión y espectaculares.

Por su parte, la directora local de CONAGUA, Erika Ramírez Méndez, informó que el pronóstico general para el océano Atlántico fue de 13 a 17 ciclones tropicales, desarrollándose al término de la temporada, 13 ciclones tropicales, de los cuales 7 fueron tormentas tropicales, uno tormenta subtropical, un huracán categoría 2, un huracán categoría 4 y tres huracánes categoría 5.

Al final de la sesión, la gobernadora Mara Lezama insistió que en Quintana Roo no subestimamos a la naturaleza. “Por eso la ciudadanía confía en sus autoridades y participa en su propia autoprotección, siguiendo indicaciones y colaborando activamente para reducir riesgos”.

También acompañaron a la Gobernadora el Vicealmirante C.G. D.E.M Marco Antonio Muñoz Hernández, comandante de la 11ª Zona Naval Militar; el Coronel de Caballería Mario Gutiérrez Martínez, jefe del Estado Mayor de la 34 Zona Militar; el Capitán Segundo de la Guardia Nacional Ignacio Córdoba Rosas; Héctor Raúl Aguilar Valenzuela, gerente divisional de la Comisión Federal de Electricidad; la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández.