Estefanía Mercado asiste a la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Copladest

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, participó este lunes en la instalación de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Planeación Estratégica para el Desarrollo Sostenible del Estado de Quintana Roo (Copladest), encabezada por la gobernadora Mara Lezama.

Durante este encuentro, la munícipe reiteró su compromiso de fortalecer políticas públicas que garanticen prosperidad y bienestar para todas y todos.

Señaló que la planeación estratégica impulsada por la gobernadora Mara Lezama representa una herramienta esencial para consolidar un desarrollo equilibrado, con un enfoque social que atienda de manera integral las necesidades de los municipios, como sucede en Playa del Carmen, donde existe plena disposición para seguir colaborando en la construcción de un futuro equitativo y sostenible.

Asimismo, reconoció la trascendencia de este esfuerzo colectivo e hizo patente la voluntad del Ayuntamiento de Playa del Carmen para seguir contribuyendo en la consolidación de políticas públicas que impulsen un desarrollo integral y con bienestar social para todas y todos los quintanarroenses.

La sesión, realizada en céntrico hotel de la capital del estado, contó con la participación de Martha Parroquín Pérez, secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quien destacó la importancia de encauzar las políticas públicas mediante procesos ordenados y participativos que integren la visión de todos los sectores.

Este ejercicio reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con una planeación de largo alcance, incluyente y sustentada en la voz de la ciudadanía, como lo estableció la gobernadora Mara Lezama al resaltar la importancia de la coordinación institucional.

“La planeación estratégica nos permite avanzar con rumbo claro, con visión de justicia social y sostenibilidad. Desde este Comité fortalecemos un gobierno cercano, que escucha y trabaja de la mano con la ciudadanía para transformar la vida de las familias quintanarroenses”.

Durante la jornada se presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible como instrumento rector que define la visión del estado para los próximos 25 años. Su construcción se basó en un proceso participativo amplio, con más de 60 mecanismos de consulta y la intervención de 6,450 personas a través de talleres, entrevistas, foros territoriales, mesas temáticas y diálogos ciudadanos.

Más tarde, la presidenta municipal participó en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo (Coplade), que es el espacio de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, en el que se construyen consensos para el desarrollo de la entidad.