García Harfuch crea cuerpo de policías de élite en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch creó un nuevo cuerpo de élite dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es decir, una unidad orientada a operaciones estratégicas e inteligencia policial que operará bajo la conducción de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

El grupo, denominado Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), tendrá facultades ampliadas para enfrentar al crimen organizado, a los generadores de violencia y coordinar acciones de alto impacto.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), se delega a la persona titular de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial la facultad de constituir este cuerpo de agentes, cuya labor se centrará en investigación, análisis estratégico, operaciones especiales y uso avanzado de tecnología para la persecución del delito.

El grupo UNO tendrá las siguientes responsabilidades, de acuerdo con lo publicado por el DOF:

Planear y ejecutar acciones de inteligencia y operaciones tácticas para identificar y capturar a generadores de violencia. Establecer procedimientos de atención ante incidentes de riesgo, ya sea contra la seguridad de personas, bienes o el medio ambiente. Implementar mecanismos de protección y reacción para servidoras y servidores públicos vulnerables a agresiones o actos delictivos. Diseñar esquemas de entrenamiento especializado, en coordinación con otras instituciones de seguridad, para fortalecer la capacidad operativa del personal. Instrumentar mecanismos de colaboración con áreas de investigación federales, estatales, municipales e internacionales. Atender objetivos prioritarios y cumplir mandamientos ministeriales y judiciales en el ámbito de operaciones estratégicas.

El cuerpo de agentes quedará bajo la dirección de la persona titular de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), unidad directamente adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.

Quien encabece este grupo será responsable de coordinar y organizar todas las operaciones, así como emitir los lineamientos específicos para su funcionamiento, sin afectar las funciones ya establecidas en la estructura de seguridad federal.

El grupo UNO refuerza la estrategia del secretario Omar García Harfuch por impulsar cuerpos especializados, capaces de responder a amenazas de alto riesgo, con énfasis en inteligencia, colaboración interinstitucional y reacción inmediata.

Su implementación buscará fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales complejas y proteger a funcionarios que operan en zonas de conflicto o con alta exposición.

Fuente: El Financiero