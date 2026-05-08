Claudia Sheinbaum afirma que aún no hay calendario escolar definitivo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que la propuesta para adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 en escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior surgió de planteamientos realizados por secretarios de Educación estatales y docentes, y no únicamente de una decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la medida fue discutida en reuniones entre autoridades educativas de distintas entidades del país, principalmente por las altas temperaturas y la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“No es que sea una decisión de Mario Delgado; se juntaron en una reunión los secretarios de educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros”, señaló.

Sheinbaum indicó que aún no existe un calendario escolar definitivo y subrayó que también se debe garantizar que los estudiantes no pierdan días de clase ni afectaciones en su aprendizaje.

“Se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, afirmó.

Un día antes, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que las clases concluirían el 5 de junio de 2026, en lugar del 15 de julio como estaba previsto originalmente.

El funcionario explicó que la modificación responde principalmente a la intensa ola de calor prevista para junio y julio, además de la realización del Mundial de Futbol en México.

Asimismo, aseguró que se garantizará el cumplimiento del plan de estudios y el aprovechamiento académico de las y los estudiantes.

La propuesta ha generado debate entre especialistas y organizaciones educativas, algunas de las cuales han advertido posibles afectaciones académicas derivadas de una reducción en el calendario escolar.