Estados Unidos desclasifica archivos secretos sobre fenómenos y vida extraterrestre

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El Pentágono dio a conocer una nueva serie de archivos relacionados con fenómenos anómalos no identificados (FANI), anteriormente conocidos como OVNIS, como parte de una iniciativa impulsada por el gobierno de Donald Trump para transparentar información sobre avistamientos y reportes recopilados por agencias estadounidenses.

Los documentos fueron publicados en un nuevo portal digital que reúne archivos del Pentágono, la NASA, el FBI, el Departamento de Energía y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

En un comunicado, las autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo es permitir que la ciudadanía “saque sus propias conclusiones” sobre los materiales desclasificados.

La primera entrega incluye 162 archivos, entre ellos cables diplomáticos, documentos del FBI, fotografías, reportes militares y transcripciones de misiones espaciales de la NASA.

Uno de los expedientes detalla el testimonio de un piloto de drones que aseguró haber observado, en septiembre de 2023, un objeto luminoso en el cielo que emitía una intensa luz y desapareció segundos después.

De acuerdo con el reporte del FBI, el objeto fue visible entre cinco y diez segundos antes de apagarse y desaparecer por completo.

Otro de los archivos incluye una fotografía tomada durante la misión Apolo 17 de la NASA en 1972, donde aparecen tres puntos alineados en formación triangular.

El Pentágono indicó que aún no existe consenso sobre la naturaleza de esa anomalía, aunque un análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un “objeto físico”.

A pesar de la publicación de estos documentos, las autoridades estadounidenses reiteraron que hasta ahora no existe evidencia concluyente que confirme tecnología extraterrestre o vida alienígena.

Desde 2022, el Congreso de Estados Unidos ordenó al Pentágono avanzar en la desclasificación de archivos relacionados con avistamientos reportados por personal militar y pilotos.

Algunos legisladores republicanos han presionado para ampliar la divulgación de videos y expedientes, acusando al Departamento de Defensa de mantener información reservada durante años.

La representante Anna Paulina Luna y el congresista Tim Burchett se encuentran entre quienes han solicitado mayor transparencia sobre los llamados fenómenos aéreos no identificados.