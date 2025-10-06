Estefanía Mercado junto al equipo de Protección Civil recorre la ciudad para atender situación por las lluvias

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de familias y turistas ante las lluvias y posibles fenómenos meteorológicos, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó un recorrido de supervisión del Operativo Tormenta, acompañada por Darwin Covarrubias, secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos.

La presidenta Estefanía Mercado destacó que “la prevención es tarea de todos”, e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada, atender las recomendaciones oficiales y sumarse a las acciones de Protección Civil en favor de la seguridad colectiva.

Desde el Centro de Mando de Protección Civil, la alcaldesa informó que se han identificado zonas con encharcamientos en distintas colonias como Villamar I, Misión del Carmen, Plaza Las Américas, Luis Donaldo Colosio, Palmas I y II, y La Guadalupana, donde se reforzarán las labores de drenaje y limpieza.

Durante un recorrido de supervisión por algunos de esos lugares, Estefanía Mercado y Darwin Covarrubias constataron personalmente los trabajos de limpieza de drenajes y alcantarillas, con el propósito de facilitar el flujo del agua acumulada por las recientes lluvias y mantener la vialidad abierta a la circulación.

“Gracias al trabajo preventivo que realizamos de manera continua junto a la Secretaría de Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos, hoy tenemos muy pocas afectaciones por encharcamientos en Playa del Carmen”, agregó Estefanía Mercado.

A su vez, el secretario Covarrubias detalló que, hasta el momento, se han atendido 256 rejillas pluviales y se realizó el desazolve de 34 pozos de absorción en puntos estratégicos de la ciudad, para prevenir inundaciones.

De manera adicional, informó que el operativo cuenta con un estado de fuerza de 140 elementos, apoyados con drones, camionetas pick-up, camiones cisterna, vehículos de ataque rápido y ambulancias, garantizando así una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

El Operativo también contempla la activación de 49 refugios temporales, divididos en tres fases de apertura, con capacidad mínima para 7,215 personas y máxima de 12,000, incluyendo dos refugios pet friendly.

Asimismo, existen 39 auto-refugios con capacidad para 33,874 personas, que podrán ser utilizados ante huracanes de categoría 1 y 2 o durante evacuaciones indicadas por Protección Civil, según la magnitud del fenómeno.

Estos operativos se realizan todos los días, pero en temporada de lluvias se activa el “Operativo Tormenta”, en el que, el equipo de Protección Civil y Bomberos, de la mano con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, salen a supervisar y atender las zonas con mayor riesgo.