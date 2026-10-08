Playa del Carmen liquida anticipadamente crédito de 125 millones de pesos contratado con Bancrea

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PLAYA DEL CARMEN. – El Ayuntamiento de Playa del Carmen liquidó de manera anticipada el préstamo de 125 millones de pesos que había contratado con Bancrea durante la gestión del extesorero Javier Regalado Hendricks, con lo que puso fin a una de las obligaciones financieras que habían generado cuestionamientos sobre el manejo de la deuda municipal.

El actual tesorero, Guillermo Brahms González, informó que el pago se realizó en septiembre, un mes antes de que concluyera el plazo de 12 meses establecido para cubrir el financiamiento.

Explicó que la administración municipal decidió adelantar la liquidación para reducir el costo de los intereses correspondientes al último mes y evitar el riesgo de generar cargos moratorios en caso de que se presentara algún retraso.

Brahms González aclaró que los recursos utilizados para cubrir los 125 millones de pesos no provinieron del nuevo financiamiento aprobado por el Cabildo en julio, por lo que descartó que se hubiera recurrido a ese segundo préstamo para pagar el anterior.

La precisión se produjo en medio de los cuestionamientos sobre las obligaciones crediticias del Ayuntamiento y la necesidad de identificar las fuentes de recursos utilizadas para cumplir con los compromisos financieros.

El crédito contratado con Bancrea había sido objeto de observaciones por sus implicaciones para las finanzas municipales. Entre las consecuencias reportadas se encuentra una disminución en la calificación crediticia de Playa del Carmen por parte de la agencia HR Ratings.

Ante ese escenario, el tesorero señaló que la administración busca mantener un mayor orden en el manejo de sus obligaciones y establecer con claridad el origen de los recursos destinados al pago de cada financiamiento.

Aunque la liquidación anticipada permitió cerrar el compromiso de 125 millones de pesos, el municipio todavía mantiene vigente otro crédito, por 154 millones, cuya contratación fue autorizada por el Cabildo.

Sobre este segundo préstamo, Brahms González informó que la Tesorería ya cubrió las primeras dos mensualidades y que existe la intención de liquidar la totalidad del adeudo antes de que concluya el plazo previsto.

De acuerdo con el funcionario, la meta de la administración municipal es terminar de pagar ese financiamiento a más tardar en marzo de 2027, tres meses antes de junio, fecha que señaló como límite para su liquidación.

Con ello, el Ayuntamiento pretende reducir el tiempo durante el cual mantendrá obligaciones derivadas de los créditos contratados, aunque todavía deberá disponer de los recursos necesarios para cumplir con los pagos pendientes.

El tesorero sostuvo que la liquidación del primer préstamo forma parte de las acciones emprendidas para ordenar las finanzas municipales y evitar que los compromisos crediticios se prolonguen más allá de lo necesario.

Sin embargo, el pago anticipado de los 125 millones de pesos no significa que el municipio haya quedado libre de deuda, debido a que continúa vigente el financiamiento de 154 millones.

La conclusión de este segundo compromiso dependerá de la disponibilidad presupuestal y del cumplimiento de las mensualidades restantes durante los próximos meses.

Por ahora, la administración municipal cerró la obligación contratada con Bancrea durante la gestión anterior en la Tesorería, mientras mantiene como siguiente objetivo liquidar el crédito autorizado en julio antes de junio de 2027.