Claudia Sheinbaum califica de “falsa y sensacionalista” versión sobre agentes de la CIA en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó los reportes que señalan una supuesta presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano para realizar operaciones contra integrantes del crimen organizado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó como “falsa y sensacionalista” la información difundida por CNN, donde se sugería que agencias estadounidenses habrían participado en acciones para eliminar a presuntos miembros de cárteles en México.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal no permite operaciones encubiertas de agencias extranjeras en el país y reiteró que toda colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad se realiza bajo principios de respeto a la soberanía nacional y dentro del marco legal vigente.

La presidenta también negó la existencia de grupos mexicanos dedicados a ejecutar presuntos narcotraficantes de manera extrajudicial, luego de publicaciones de medios internacionales como The New York Times, que retomaron versiones similares relacionadas con la explosión de una camioneta cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde murió Francisco Beltrán, alias “El Payín”.

“Publican una nota sensacionalista cuyo objetivo es hacer creer que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional, incluso para eliminar personas. Imagínense el tamaño de la construcción de esa información”, declaró la mandataria.

Asimismo, sostuvo que las únicas personas acreditadas por el Gobierno de Estados Unidos para operar en México son aquellas autorizadas formalmente bajo los mecanismos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional y mediante acuerdos de cooperación institucional.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también rechazara públicamente cualquier versión que sugiera operaciones unilaterales o letales de agencias extranjeras en territorio mexicano.