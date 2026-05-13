“Esto es solo el inicio”: DEA endurece discurso contra funcionarios mexicanos coludidos con el narco

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WASHINGTON.- El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terance C. Cole, aseguró ante el Senado estadounidense que existen vínculos históricos entre narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos, al tiempo que advirtió que las acciones del gobierno de Donald Trump apenas comienzan.

Durante una audiencia celebrada este martes en Washington, Cole afirmó que las autoridades estadounidenses mantienen bajo observación a funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, particularmente tras las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia contra actores políticos de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“No cabe duda que los narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años, pero ahora les estamos poniendo atención. Tenemos un presidente que apoya una agenda que pone primero a los estadounidenses”, declaró el titular de la DEA.

El funcionario agregó que las investigaciones y acciones emprendidas por las autoridades estadounidenses representan apenas “el inicio de lo que está por venir en México”, en referencia al combate contra el narcotráfico y posibles redes de protección política.

Durante la comparecencia, el senador republicano John Kennedy respaldó la postura del gobierno de Trump y criticó la estrategia de seguridad implementada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente la política conocida como “abrazos, no balazos”.

“Eso te dice de lo que son capaces de tolerar”, expresó el legislador al referirse a la actuación de gobiernos mexicanos frente a los grupos criminales.

Las declaraciones ocurren en medio de la creciente tensión bilateral entre México y Estados Unidos por temas relacionados con seguridad, narcotráfico y presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones delictivas.