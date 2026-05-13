García Harfuch rechaza operaciones encubiertas de la CIA en México

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CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó que en México existan operaciones encubiertas de la CIA y afirmó que únicamente las autoridades nacionales pueden realizar acciones de combate a la delincuencia en territorio mexicano.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario respondió a versiones difundidas por CNN sobre una presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la explosión de una camioneta ocurrida cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Tecámac, Estado de México, donde murió un supuesto integrante del Cártel de Sinaloa.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, escribió García Harfuch.

El titular de la SSPC subrayó que la cooperación entre México y Estados Unidos se mantiene bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y sin subordinación.

Añadió que la colaboración bilateral ha permitido avances en el combate al crimen organizado transnacional mediante detenciones, decomisos de droga, armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos y recursos financieros vinculados a estructuras criminales.

“Las acciones operativas en México corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes”, puntualizó.

Asimismo, explicó que cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, principalmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad.

En el mismo sentido, García Harfuch compartió una publicación de Liz Lyons, quien negó cualquier participación de Estados Unidos en los hechos ocurridos en Tecámac.

“Esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, expresó la vocera de la CIA.