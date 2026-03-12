Facilita Mara Lezama atención a labores de mantenimiento en escuelas de educación básica

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.– Para fortalecer las brigadas de mantenimiento que atienden a escuelas de educación básica en todo el estado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó cinco vehículos nuevos y equipamiento, con inversión de 9.2 millones de pesos.

Mara Lezama detalló que los nuevos vehículos facilitarán el traslado del personal y del equipo necesario para atender con mayor rapidez y eficacia a mil 300 escuelas públicas de educación básica, lo que beneficiará a cerca de 277 mil estudiantes y a más de 13 mil docentes en la entidad.

Durante la entrega, la Gobernadora destacó que contar con espacios educativos en buenas condiciones es fundamental para garantizar una educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes.

Explicó que esta acción, realizada en coordinación con la Secretaría de Educación, permitirá robustecer la capacidad operativa de las brigadas encargadas del mantenimiento escolar.

La gobernadora subrayó que el bienestar de la comunidad educativa comienza con espacios dignos, seguros y funcionales, por lo que este gobierno humanista con corazón feminista mantiene la inversión en infraestructura y mantenimiento escolar como una prioridad.

Señaló que cada peso destinado al sector educativo, dinero del pueblo que regresa al pueblo, busca traducirse en igualdad de oportunidades y en mejores condiciones para el aprendizaje de las y los estudiantes.

Finalmente, Mara Lezama afirmó que, bajo el Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, este gobierno diferente trabaja para fortalecer las escuelas y garantizar que nadie se quede atrás en el acceso a la prosperidad compartida.