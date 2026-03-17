Clausuran proyecto inmobiliario en Bonfil por daños ambientales

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CANCÚN.- Un proyecto inmobiliario ubicado en el ejido Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Benito Juárez, fue clausurado por presuntos daños ambientales y falta de permisos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la autoridad, la acción se derivó de una denuncia ciudadana y se llevó a cabo mediante una orden judicial, lo que permitió ejecutar un cateo en el predio donde se desarrollaban las obras.

Detectan irregularidades en obra

En el operativo participaron elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Durante la inspección, las autoridades confirmaron que en el terreno ya se realizaban trabajos de pavimentación y urbanización. Sin embargo, las primeras indagatorias revelaron que el proyecto no contaba con permisos estatales ni municipales para construcción, desmonte o uso de maquinaria pesada.

Peritaje confirma daño ambiental

Para sustentar la investigación, especialistas del Colegio de Biólogos del Estado de Quintana Roo realizaron un peritaje en el sitio, con el objetivo de determinar la mecánica de los hechos y evaluar el impacto ambiental generado.

Según la FGE, se detectaron actividades que podrían constituir delitos ambientales, al ejecutarse labores de urbanización sin las autorizaciones correspondientes.

Tras la diligencia, el inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades y definir posibles sanciones contra los responsables del desarrollo.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones forman parte de las estrategias de vigilancia ambiental en el municipio de Benito Juárez, orientadas a frenar la urbanización irregular y proteger el entorno natural.