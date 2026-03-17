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La última palabra

– Se reedita el frente entre Andy y la dupla JorgeEmilio/Velasco.

– Jorge Emilio o Manuel Velasco candidatos a la Presidencia en 2030 y 2036.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Que Andy sea el impulsor de Rafael Marín por la gubernatura de Quintana Roo… ¿es bueno o es malo? Preguntaría el obvio, ingenuo o avezado…

El frente abierto entre Andrés Manuel López Beltrán y Jorge Emilio/ManuelVelasco entra de lleno en la disputa por Quintana Roo.

No es la única variable: el enfrentamiento abierto de verde-petistas con la presidenta Claudia Sheinbaum que frenó la reforma electoral, es el otro factor que se suma ante el tan temido escenario para Eugenio Segura, tanto, que salió a llamar a verdes y petistas a que votaran a favor de la reforma y cerraran filas con la presidenta y dieran marco favorable a su proyecto para suceder a Mara Lezama Espinosa en el edificio de la calle 5 de enero.

La información privilegiada de Joaquín López Dóriga nos restriega esa grieta en la 4T, tanto interna guinda como entre morena-verde-pt, cuya relación entra en una nueva fase, necesariamente, en la carrera 2027.

¿Irían solos Morena y Verde en Quintana Roo?

Es algo sumamente difícil; JorgeEmilio/Velasco saben que no tienen la mínima posibilidad alguna de ganarle a Morena y sí hay un elector que les tiene en la mira y saben lo que vienen haciendo y actualmente cómo esquilman a los municipios donde gobiernan verdes con bandera guinda.

No son solo las pluris y el presupuesto, sino además, en los municipios gobernados por el verde, todos, todos, los servicios públicos municipales están concesionados a empresas “carnales”. En Cancún, hasta el terreno para el basurero en crisis quieren que lo pongan los concesionarios; “que todo lo hagan las empresas concesionarias” recalcó la alcaldesa, para que no quede duda.

Así quieren gobernar todo Quintana Roo: un gobierno administrador de concesiones a empresas carnalas, uno de sus negocios favoritos, junto con los “negocios” inmobiliarios, esa actividad que algunas personas llaman “despojos” contra víctimas jurídicamente vulnerables.

JORGE EMILIO ¿CANDIDATO PRESIDENCIAL?

El proyecto de país y de Estado para los verdes tiene un enfoque inmobiliario y de capitalización del proyecto de Jorge Emilio a la presidencia de la república en 2030 y aún podría hasta 2036.

Son dos fuerzas internas, dos proyectos distintos, intereses diametralmente opuestos, tanto la pinta como la colorada, las que protagonizan la actual disputa por Quintana roo.

¿Perpetuidad a la voraz élite verde o dar entrada al grupo Tabasco, que no canta mal las rancheras? Jorge Emilio y Manuel Velasco buscarán la presidencia del país para 2030 y 2036; se sienten sobrados para ello.

Ya tienen tres estados y varios municipios económicamente importantes, además de su dominio del Congreso de la Unión; la verdadera fuerza, el fiel de la balanza, detrás del poder presidencial, al que sometieron otra vez.

GRUPO TABASCO

La dupla que representa JorgeEmilio/Manuel Velasco tiene la oposición de los morenistas resentidos por la supremacía verde con votos guindas, decantada en la figura de Andy y representada, supuestamente, en la de Rafael Marín; esa es la cuestión, diría el clásico!

La candidatura única y de unidad es cosa del pasado; la realpolitik se impone. Se acaba de imponer en la Cámara de Diputados -aún contra la presidenta- y se había impuesto en la reforma contra el nepotismo que pasó hasta el 2030 cuando la iniciativa presidencial propuso en 2027.

Por supuesto que son factores, indicadores, que ya forman parte de la ecuación de los procesos de las candidaturas en el país, diferentes entre sí, en especial en Quintana Roo y San Luis Potosí, territorio verde con camisa guinda.

LA MONEDA ESTÁ EN EL AIRE

En la sucesión gubernamental en Quintana Roo 2027 la moneda está en el aire.

¿Le volverán a doblar la mano a la presidenta quien le besa la mano a Manuel Velasco?

Quintana Roo ¿seguirá siendo territorio verde? ¿Predominará el pragmatismo y Quintana Roo seguirá siendo moneda de cambio? Usted tiene la última palabra.