Sedetur se lava las manos y la Megaescultura vuelve a manos de Agepro

CHETUMAL.- Los problemas estructurales que enfrenta la Megaescultura, derivados de la corrosión y el desprendimiento de materiales en el puente de acceso de 200 metros y en la zona donde se proyectaron las fuentes danzarinas, motivaron que la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) devolviera desde el año pasado el control del inmueble a la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado (Agepro).

El subsecretario de Turismo, Omar Govea Hernández, confirmó que la Megaescultura dejó de estar bajo la administración de Sedetur, por lo que actualmente la dependencia desconoce si existen recursos asignados para su rehabilitación o eventual puesta en operación.

Indicó que, mientras estuvo bajo su responsabilidad, Sedetur había diseñado un programa para poner en funcionamiento las fuentes danzarinas y habilitar la sala de exposiciones; sin embargo, con el cambio de tutela, cualquier decisión o intervención quedó en manos de la Agepro.

Al ser cuestionado sobre el futuro del inmueble y los trabajos pendientes, Govea Hernández reiteró que la Megaescultura se encuentra ahora bajo control de la agencia estatal, lo que impide a Sedetur definir o adelantar el destino de la obra, la cual ha evidenciado en los últimos meses un deterioro significativo, especialmente en la estructura del muelle de acceso.

La Megaescultura, construida durante el sexenio del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, ha transitado por diversas instancias administrativas a lo largo de los años, incluyendo la Secretaría de Turismo federal, el Instituto para la Cultura y las Artes (ICA), la Secretaría de Turismo estatal y, nuevamente, la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo, sin que hasta ahora se haya logrado su consolidación como proyecto funcional.