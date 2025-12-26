Empresarias de Playa del Carmen resisten un 2025 difícil sin cierres, destaca Amexme

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- A pesar de que 2025 representó un periodo complejo para el sector empresarial, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) no registró el cierre de ningún negocio afiliado en el municipio, informó su presidenta, Valeria Rinderstma.

La dirigente precisó que, si bien ninguna empresa tuvo que bajar la cortina, algunas socias optaron por implementar procesos de reestructuración interna con el fin de enfrentar las dificultades económicas y operativas que se presentaron a lo largo del año.

Rinderstma advirtió que para 2026 se anticipan nuevos retos que obligarán a las empresarias a ajustar sus estrategias y planes financieros, entre ellos la reducción de la jornada laboral semanal, el aumento al salario mínimo y otros cambios que impactarán directamente en la planeación presupuestal.

Finalmente, reiteró la invitación a mujeres emprendedoras y empresarias a sumarse a Amexme, organización que destacó como una red de respaldo, acompañamiento y fortalecimiento empresarial para las mujeres del sector.