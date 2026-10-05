Colegio de Arquitectos estima que 50% de las obras en Tulum permanecen detenidas

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TULUM.- Alrededor de la mitad de las obras que se encontraban activas en Tulum permanecen actualmente detenidas, estimó Francisco Javier Galindo Rojas, presidente del Colegio de Arquitectos del municipio.

El representante del sector aclaró que el cálculo de aproximadamente 50 por ciento no corresponde a información oficial, sino a una estimación derivada de la observación cotidiana de la actividad de la construcción en el destino.

La disminución refleja el periodo de desaceleración que atraviesa el sector, aunque Galindo Rojas consideró que existen posibilidades de comenzar a observar una recuperación entre finales de 2026 y principios de 2027.

La reactivación dependerá, señaló, de que empresas e inversionistas recuperen el interés en desarrollar nuevos proyectos y retomar aquellos que actualmente permanecen sin avanzar.

Entre las inversiones pendientes mencionó proyectos relacionados con establecimientos comerciales y bodegas de grandes dimensiones, cuya ejecución podría contribuir a incrementar nuevamente la actividad de la construcción.

Ante este panorama, el presidente del Colegio de Arquitectos consideró necesario que las autoridades generen facilidades para incentivar la inversión y favorecer que los proyectos pendientes puedan concretarse.

Galindo Rojas confió en que durante los próximos meses comience una recuperación gradual de la construcción en Tulum, después de la reducción observada en la actividad.

Para principios de 2027, estimó que el sector podría alcanzar alrededor del 80 por ciento de los niveles de actividad registrados hace un par de años, siempre que mejoren las condiciones para la inversión y se reactiven los proyectos actualmente detenidos.

El representante reiteró que las cifras planteadas corresponden a estimaciones del Colegio de Arquitectos y no a un registro oficial sobre el número total de construcciones suspendidas en el municipio.