¿Maricarmen o Castañón?

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La última palabra

– La Diputación federal 02 del centro-sur, será una ventana para ver el talante negociador verde.

– Castañón retomó su precampaña con tono de “cargada oficial” acompañado de los alcaldes de Bacalar y José María Morelos, al regalar miles de mochilas escolares en FCP pagadas por Erick Borges.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Maricarmen Hernández y Diego Castañón son los aspirantes finalistas a la Diputación federal 02 del centro-sur; entre ellos se definirá la candidatura, a menos que suceda algo extraordinario. Ella se definió con Rafael Marín y él con Eugenio Segura.

¿Quién de ellos dos se quedará con la candidatura? ¿Será uno de los espacios “negociados” entre Rafael Marín y Eugenio Segura?

Por lo pronto el alcalde de Tulum retomó sus actividades proselitistas, aupado por el grupo verde ganador de la candidatura grande, pero ello dependerá de las negociaciones entre Rafael y Eugenio y del aval que tengan ambos en la dirigencia nacional de Morena; de ello dependerá, no de las encuestas.

La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, quien en un principio recibía a Castañón en sus visitas a la zona maya, ahora ella prefirió no recibirlo y salir a buscar apoyo a Bacalar –pero no del alcalde José Antonio Contreras que ya está definido a favor de su homólogo de Tulum–, sino de liderazgos que se la jugaron con Rafael Marín.

En cambio, Castañón visitó FCP y se tomó la foto con los presidentes municipales de Bacalar, José Antonio Contreras y de José María Morelos, Erick Borges, a quien le tocó financiar miles de mochilas y útiles escolares regalados en un evento con fuerte olor a “cargada oficial”, sin Maricarmen, en su propio terreno.

Momentos definitorios en la política quintanarroense, con la definición de las diputaciones federales y después las presidencias municipales y diputaciones locales. Usted tiene la última palabra.