Colonos bloquean muelle Costa Maya y afectan llegada de 12 mil cruceristas

MAHAHUAL.- Habitantes del Fraccionamiento Nuevo Mahahual cumplieron su advertencia y bloquearon este jueves el acceso al muelle de cruceros Costa Maya para exigir a la naviera Royal Caribbean el cumplimiento de compromisos relacionados con la rehabilitación de vialidades y la mejora de servicios públicos en la zona.

De manera paralela, los residentes demandaron al Ayuntamiento de Othón P. Blanco la regularización de la colonia, al señalar que actualmente no cuenta con municipalización, lo que impide que reciban servicios básicos.

Las principales exigencias van dirigidas a Royal Caribbean, empresa que recientemente adquirió el puerto y anunció una inversión millonaria en urbanización, además del desarrollo del proyecto turístico Perfect Day México en los alrededores.

Con pancartas, los manifestantes señalaron que son el primer contacto de los turistas que arriban a la Costa Maya; sin embargo, denunciaron que las calles se encuentran en mal estado y que carecen de alumbrado público, seguridad y servicio de recolección de basura.

Explicaron que, al no estar municipalizado el fraccionamiento y permanecer en manos privadas —ahora de la naviera—, las autoridades locales los consideran un asentamiento irregular y argumentan que no pueden brindarles servicios públicos.

No obstante, los colonos buscan ser incluidos en la inversión anunciada por la empresa y participar en el desarrollo turístico de la zona, pues aseguran estar interesados en contribuir al crecimiento de la Costa Maya.

El bloqueo impidió el acceso y salida de turistas y prestadores de servicios en una jornada en la que estaba programado el arribo de tres cruceros con casi 12 mil 300 pasajeros: el Celebrity Constellation (2 mil 500), el Norwegian Viva (3 mil 200) y el Harmony of the Seas (6 mil 600).

Debido a la protesta, los tours del primer crucero fueron cancelados y se reportan pérdidas superiores a los dos millones de pesos. Los inconformes advirtieron que no liberarán el acceso hasta ser atendidos por directivos de la naviera.